Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского

В воскресенье, 22 августа, в Киев с визитом приедет канцлер Германии Ангела Меркель. Очевидно, это будет ее последнее посещение Украины в качестве главы немецкого правительства – после сентябрьских парламентских выборов она уйдет в отставку. О чем Меркель будет разговаривать с украинским президентом Владимиром Зеленским и есть ли шанс договориться по ключевым вопросам – в материале РБК-Украина.

В последний раз Меркель и Зеленский виделись совсем недавно – 12 июля в Берлине. Каких-то особых результатов та встреча не принесла. Стороны ожидаемо разошлись по ключевой проблеме – запуску газопровода "Северный поток-2". Этот же вопрос канцлер обсуждала и на последовавшей вскоре встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Результатом стало обнародованное 21 июля американо-германское соглашение, которое фактически дало "СП-2" зеленый свет.

Газовый вопрос Меркель будет обсуждать и в Москве, на встрече с Владимиром Путиным 20 августа, накануне визита в Киев. По сути, столь интенсивные поездки немецкого канцлера по миру в последние недели имеют одну главную цель – окончательно согласовать условия запуска "Северного потока-2". Меркель пытается завершить проект, который сделал ее мишенью острой критики как в самой Германии, так и за рубежом, но который она твердо намерена довести до конца.

Конечно, параллельно канцлер готовит почву и для передачи других дел своему преемнику на должности, которым с большой долей вероятности может стать ее однопартиец Армин Лашет. Например, добиться какого-то прогресса в мирном урегулировании на Донбассе. Из всех ныне действующих западных лидеров, канцлер Германии – единственная, кто активно занимался темой Донбасса фактически с самого начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

Спикер немецкого правительства Штефан Зайберт заявил, что главными темами переговоров в Киеве станут двусторонние украино-немецкие отношения, экономические вопросы, реформы в Украине и выполнение Минских соглашений. Другими словами, "Северный поток-2" и ситуация на Донбассе.

Ангела Меркель совершает последние зарубежные визиты на посту канцлера (Фото: kremlin.ru)

Меркель пробудет в Киеве только один день. Ни на саммит Крымской платформы 23 августа, ни тем более на празднование 30-летия независимости канцлер не останется. Безусловно, это весьма досадно, особенно в части Крымской платформы. Участие лидера Германии – ключевой страны Евросоюза – очень добавило бы саммиту международного веса.

Хотя у официального Берлина есть и готовое объяснение – надвигающиеся выборы в Германии и резко обострившаяся ситуация в Афганистане, которой канцлер тоже должна уделить много внимания. Как рассказал собеседник РБК-Украина, знакомый с ходом подготовки к визиту Меркель, ее отказ участвовать в Крымской платформе вполне ожидаем. Участие канцлера в саммите вызвало бы крайне бурную реакцию в Москве и конструктивный диалог с Путиным вряд ли бы сложился. А резко портить отношения с РФ накануне ухода из большой политики Меркель явно не намерена.

"Визит Меркель в Киев после Москвы – это лучше, чем визит в Москву после Киева: у украинской власти будет возможность расставить точки над "і" в вопросах, вокруг которых Путин несомненно будет манипулировать и обвинять Киев в отсутствии прогресса", – сказала РБК-Украина директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

А вот отказ Меркель участвовать в мероприятиях 23 и 24 августа эксперт резко раскритиковала. "У Меркель был замечательный исторический шанс в конце каденции четко заявить, с кем она в войне России против Украины. Но она, похоже, этот шанс упускает", – отметила Гетьманчук.

Цена вторжения

В июльском американо-германском соглашении по "Северному потоку-2" прямо прописано обязательство Германии следовать "духу и букве" Третьего энергопакета ЕС в отношении этого газопровода, чтобы не допустить злоупотребления "Газпромом" своим монопольным положением на газовом рынке Европы. На практике это означает, что мощности "СП-2" Россия сможет использовать только наполовину.

Исходя из этого, полностью отказаться от транзита газа через украинскую ГТС "Газпром" не сможет, чтобы не сорвать обязательства перед европейскими покупателями. "СП-2" может обеспечить прокачку 55 млрд кубометров газа в год (если попадет под Третий энергопакет – только 27,5 млрд.) Согласно действующему до 2024 года украино-российскому контракту, "Газпром" должен прокачивать через украинскую ГТС 40 млрд кубов газа. Если же фактический транзит газа будет меньше, российский поставщик все равно будет обязан оплатить предусмотренный объем.

При этом россияне уже развернули медиа-кампанию, направленную на то, чтобы нормы Третьего энергопакета на "СП-2" не распространялись – это позволит им обойтись без украинской "трубы". И, судя по всему, подкрепляют заявления реальными действиями – объем поставок российского газа в последние недели резко сократился, цены, соответственно, выросли. Пока что "Газпром" компенсирует сокращение транзита за счет выкачки газа из европейских газохранилищ. В результате накануне осенне-зимнего сезона объемы запасов сократились, что создает дополнительную нервозность. И дает Москве повод шантажировать Европу, требуя уже в обозримой перспективе запустить "СП-2" на полную мощность.

Выходом из ситуации для Украины могло бы стать продление контракта на транзит российского газа после 2024 года, которое стоило бы заключить пораньше. Ведь чем ближе к этому сроку, тем больше возможностей для давления появляется у Кремля. Там уже заявляли, что текущие обязательства по транзиту будут выполнены, а вот о продлении контракта стоит договариваться уже потом. Тогда как и Меркель, и другие немецкие высокопоставленные чиновники в каждом выступлении на тему "СП-2" говорят, что Украина не должна потерять свой статус транзитной страны еще как минимум 10-15 лет.

Строительство "Северного потока-2" закончится в ближайшие дни (Фото: Getty Images)

Впрочем, как отметила в разговоре с РБК-Украина аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина, во время визита Меркель в Киев едва ли стоит ожидать, что канцлер озвучит какие-то принципиально новые предложения в контексте "СП-2". Сейчас усилия украинской стороны направлены не столько на получение каких-то компенсаций от Германии, сколько на попытку все же сорвать запуск газопровода как такового, например, через санкции. И главные надежды здесь возлагаются на Вашингтон, а не на Берлин – хотя шансы на их реализацию выглядят невысокими, отмечает Золкина.

"Меркель будет говорить о финансовой помощи, о том, что могут быть большие вливания, более тесное сотрудничество с немецкими структурами: "мы заботимся о том, чтоб вы не остались беззащитными". Но эффективность таких действий будет очень невысокой, признает эксперт. Ведь для России главное, что ЕС в принципе согласился на завершение строительства газопровода – все остальные нюансы для Кремля некритичны.

Как сказал изданию советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина не ставит целью просто получить от немцев какую-то компенсацию за "СП-2". "Как только русские убирают с доски такой существенный актив, как наша ГТС, то цена вторжения для них существенно уменьшается. И компенсировать это, условно говоря, тем, что мы вам в течение трех лет будем платить по 500 миллионов – это так не работает, это тогда не система сдержек и противовесов", – сказал Подоляк.

Вместо этого, по его словам, Украина будет поднимать вопрос о стратегических инвестициях в энергетику и обороноспособность. Например, о многомиллиардных, рассчитанных лет на десять и больше инвестициях в возобновляемые источники энергии, с активным участием европейских и в частности немецких компаний. Тогда Берлин будет непосредственно заинтересован в том, чтобы избежать дальнейшего российского вторжения в Украину.

Впрочем, как рассказывают информированные собеседники РБК-Украина, едва ли стоит ожидать, что уже в это воскресенье Меркель привезет какие-то готовые, детализированные решения по энергетической тематике – пока что переговорный процесс будет продолжаться в рабочем порядке.

Как отметила Мария Золкина, Украине было бы важно попасть за стол переговоров по поставкам российского газа в ЕС. Чтобы к моменту, когда Москва решит прибегнуть к шантажу – через перекрытие "трубы" или новую эскалацию на Донбассе – уже находиться непосредственно "внутри процесса".

"Я чрезвычайно прагматичен в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания (от визита Меркель, - ред.). Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы", – заявил накануне президент Зеленский.

Взрывоопасная формула

В последние месяцы даже любому стороннему наблюдателю заметно, что переговорные процессы по Донбассу окончательно зашли в тупик. Россия как напрямую, так и через своих марионеток в ОРДЛО блокирует решение любых вопросов, даже гуманитарных.

Приближающаяся смена власти в Германии означает, что переговоры в "нормандском формате" вряд ли состоятся в ближайшей перспективе – новому канцлеру потребуется какое-то время, чтобы войти в курс дел. А в апреле 2022-го состоятся президентские выборы уже во Франции. То есть обстановка для саммита на высшем уровне пока не особо благоприятная. К тому же, РФ активно продолжает паспортизацию на оккупированных территориях Донбасса. И уже в сентябре многие обладатели новых российских паспортов примут участие в выборах в Госдуму РФ, чему в Москве неприкрыто радуются. В таких условиях говорить о скорой реинтеграции ОРДЛО в Украину не приходится.

Тем большее удивление вызвало заявление Меркель на июльских переговорах с Зеленским. Канцлер заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера", которая увязывает "особый статус" ОРДЛО с проведением там выборов. Вскоре с аналогичным заявлением выступил и немецкий МИД.

Вполне вероятно, что в Киеве Меркель снова вспомнит о "формуле". Но по информации РБК-Украина, идти на уступки в этом вопросе украинская власть точно не собирается. И у нее есть неопровержимый аргумент: Россия не выполняет базовое условие для прогресса в переговорах – перемирие на линии фронта. Договоренность о прекращении огня, достигнутая прошлым летом, уже давным-давно не выполняется. В таких условиях идти на уступки по сверхчувствительному для украинского общества политическому вопросу никто не будет.

В текущем составе лидеры "нормандской четверки" уже наверняка не соберутся (Фото: Kremlin.ru)

По мнению Марии Золкиной, актуализация немцами "формулы Штайнмайера" – это лишь дипломатический трюк. "Если нет прогресса в переговорах, то надо попросить сделать шаг навстречу тех, кто более договороспособен, то есть Украину. А у Украины можно попросить только что-то из уже согласованного ранее – ту же "формулу", – сказала эксперт. Но в Берлине прекрасно понимают, что продвижения в этом вопросе не будет, добавила Золкина.

По словам Михаила Подоляка, было бы неплохо, чтобы Германия помогла хотя бы разморозить работу политической и гуманитарной подгрупп "минского формата". "Мы хотели бы, чтобы Германия активнее повлияла на РФ, например, в плане обмена пленных. Мы надеемся, что это тоже будет подниматься на встрече Путина и Меркель, и мы уже потом сможем выйти на обмен", – сказал советник главы ОП.

Но поскольку Москву, судя по всему, вполне устраивает текущая ситуация вокруг Донбасса, шансов на какие-то конкретные достижения после визита Меркель здесь еще меньше, чем в вопросе "Северного потока-2".