Меркель пригласила Зеленского в Германию. Предлагает обсудить Донбасс

Канцлер Германии Ангела Меркель приглашает президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. На встрече могут обсудить двусторонние отношения и мирное урегулирование на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам разговора лидеров двух государств.
Сообщается, что Зеленский и Меркель отметили особенности сегодняшней даты - Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, отметив важность исторической ответственности за преступления нацизма.
"Наш разговор проходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - отметил Зеленский.
Он подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
"Со своей стороны, федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Меркель вспомнила Крым и Донбасс во время речи о нападении Германии на СССР в 1941 году.
До этого российская сторона говорила, что на сегодня ничего не мешает встрече в нормандском формате по Донбассу на уровне министров иностранных дел.