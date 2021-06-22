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Меркель заявила Зеленскому, что Берлин не забудет преступления нацистов в Украине

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Берлин, Вторник 22 июня 2021 18:21
Меркель заявила Зеленскому, что Берлин не забудет преступления нацистов в Украине Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 22 июня, провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы она пообещала, что сегодняшняя Германия не забудет преступления нацистов в Украине во Время второй мировой войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

Сообщается, что разговор состоялся по случаю 80-летия нападения нацисткой Германии на Советский Союз.

"Канцлер подчеркнула, что преступления немецких нацистов, в результате которых погибли миллионы людей в Украине, в России, Беларуси и других бывших советских республиках, никогда не будут забыты", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Германия осознает свою историческую ответственность и в то же время благодарна за то, что много людей в пострадавших странах "протянули руки к примирению".

Отметим, 22 июня отмечается День скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны.

По подсчетам института истории НАН Украины, во время Второй мировой войны в рядах Красной армии погибло 3,5-4 млн украинцев, в партизанских формированиях - от 40 до 60 тысяч, в отрядах ОУН и УПА - более 100 тысяч человек.

Прямые человеческие потери Украины, по оценкам института, составляют 8-10 млн человек, демографические - 10-13 млн человек.

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