Меркель заявила Зеленскому, что Берлин не забудет преступления нацистов в Украине
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 22 июня, провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы она пообещала, что сегодняшняя Германия не забудет преступления нацистов в Украине во Время второй мировой войны.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии.
Сообщается, что разговор состоялся по случаю 80-летия нападения нацисткой Германии на Советский Союз.
"Канцлер подчеркнула, что преступления немецких нацистов, в результате которых погибли миллионы людей в Украине, в России, Беларуси и других бывших советских республиках, никогда не будут забыты", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что Германия осознает свою историческую ответственность и в то же время благодарна за то, что много людей в пострадавших странах "протянули руки к примирению".
Отметим, 22 июня отмечается День скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны.
По подсчетам института истории НАН Украины, во время Второй мировой войны в рядах Красной армии погибло 3,5-4 млн украинцев, в партизанских формированиях - от 40 до 60 тысяч, в отрядах ОУН и УПА - более 100 тысяч человек.
Прямые человеческие потери Украины, по оценкам института, составляют 8-10 млн человек, демографические - 10-13 млн человек.