Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву. Там она проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
На видео, которое опубликовало российское информагенстство, видно, как следует кортеж Меркель.
Сегодня ожидается ее встреча с Путиным. Как известно, среди тем встречи будут Украина и Афганистан.
Напомним, встреча Меркель с Путиным состоится накануне ее визита в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу 22 августа в Киеве.