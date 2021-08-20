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Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным

Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву. Там она проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

На видео, которое опубликовало российское информагенстство, видно, как следует кортеж Меркель.

Сегодня ожидается ее встреча с Путиным. Как известно, среди тем встречи будут Украина и Афганистан.

Напомним, встреча Меркель с Путиным состоится накануне ее визита в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу 22 августа в Киеве.

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Владимир ПутинАнгела Меркель