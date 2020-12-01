Меркель предупредила о возможности третьей волны коронавируса

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что Германия может столкнуться с третьей волной коронавируса. Чтобы это предотвратить она призвала граждан проявить осторожность в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас в Германии число новых заражений коронавирусом стабилизировалось после того, как в начале ноября был введен частичный локдаун.

"Зимой нам нужно быть очень, очень осторожными. В противном случае у нас будет новая волна (коронавируса - ред.)", - заявила Меркель.

Канцлер Германии также выступила против планов региональных правительств разрешить отелям принимать семьи на Рождество. Меркель считает, что это может усугубить распространение COVID-19 в стране.

Отметим, за прошедшие сутки в Германии зафиксировали более 14 тысяч новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заразились уже более миллиона человек.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Германии рассматривает возможность продления карантина в стране до марта.

Также сообщалось, что Германия намерена создать национальный резерв наиболее важных медицинских товаров.