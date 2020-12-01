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Меркель попередила про можливість третьої хвилі коронавірусу

Берлін, Вівторок 01 грудня 2020 12:26
Меркель попередила про можливість третьої хвилі коронавірусу
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Канцлер Німеччини Ангела Меркель попередила, що Німеччина може зіткнутися з третьою хвилею коронавірусу. Щоб запобігти цьому вона закликала громадян проявити обережність в найближчі кілька тижнів.

Про це повідомляє Reuters.

Зараз у Німеччині кількість нових заражень коронавірусом стабілізувався після того, як на початку листопада було введено частковий локдаун.

"Взимку нам потрібно бути дуже обережними. В іншому випадку у нас буде нова хвиля (коронавірусу - ред.)", - заявила Меркель.

Канцлер Німеччини також виступила проти планів регіональних урядів вирішити готелям приймати сім'ї на Різдво. Меркель вважає, що це може погіршити поширення COVID-19 у країні.

Зазначимо, за минулу добу в Німеччині зафіксували понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні заразилися вже більше мільйона осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Німеччини розглядає можливість продовження карантину в країні до березня.

Також повідомлялося, що Німеччина має намір створити національний резерв найбільш важливих медичних товарів.

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