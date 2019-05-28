Меркель предупредила о росте популизма в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о росте популизма в Европейском союзе. Об этом он заявила в Берлине, передает РБК-Украина со ссылкой на АР.

По ее словам, "Германия должна быть более бдительной, когда речь идет о националистических движениях по всей Европе из-за нацистского прошлого страны".

Говоря о популистских партиях по всему континенту, которых поддержали в ходе выборов в Европейский парламент, Меркель, заявила, что "в Германии, очевидно, популистские партии всегда нужно рассматривать в определенном контексте, в контексте нашего прошлого".

Кроме того, Меркель осудила рост антисемитизма в стране.

Напомним, в Европейском парламенте после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза объявили окончательный расклад сил на ближайшие пять лет в результате выборов, которые прошли в воскресенье, 26 мая.

Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 108 мандатами.