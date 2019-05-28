Меркель попередила про зростання популізму в ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель попередила про зростання популізму в Європейському союзі. Про це вона заявила в Берліні, передає РБК-Україна з посиланням на АР.

За її словами, "Німеччина повинна бути більш пильною, коли мова йде про націоналістичні рухи по всій Європі через нацистське минуле країни".

Говорячи про популістські партії по всьому континенту, яких підтримали в ході виборів у Європейський парламент, Меркель заявила, що "в Німеччині, очевидно, популістські партії завжди потрібно розглядати у певному контексті, в контексті нашого минулого".

Крім того, Меркель засудила зростання антисемітизму в країні.

Нагадаємо, в Європейському парламенті після закриття всіх виборчих дільниць у країнах Євросоюзу оголосили остаточний розклад сил на найближчі п'ять років у результаті виборів, які пройшли в неділю, 26 травня.

З 751 місця в Європарламенті найбільша кількість, 178 місць, отримала Європейська народна партія (EPP), на другому місці Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) - 152 місця, на третьому - Альянс лібералів і демократів для Європи (ALDE&R) зі 108 мандатами.