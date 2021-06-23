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Меркель предложила пригласить Путина на саммит ЕС и ее поддержал Макрон, - FT

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит глав государств ЕС президента России Владимира Путина. Ее инициативу поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, Меркель хочет, чтобы лидеры ЕС рассмотрели возможность пригласить Путина на саммит глав государств Евросоюза. Они также отметили, что инициативу канцлера Германии поддержал Макрон.

Кроме того, дипломаты заявили, что послы Германии и Франции на встрече в Брюсселе в среду сделали неожиданный ход для других участников, внеся новые предложения по отношениям с Россией.

Также, по данным газеты, Берлин и Париж призвали к более тесному взаимодействию с Москвой, чтобы наладить диалог с Россией после женевского саммита президента США Джо Байдена с Путиным.

Напомним, саммит ЕС на уровне глав государств и правительств состоится 24-25 июня.

Лидеры Евросоюза планируют обсудить отношения с Россией и Турцией.

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Владимир ПутинЕвросоюзсаммитАнгела Меркель