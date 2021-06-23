Меркель запропонувала запросити Путіна на саміт ЄС і її підтримав Макрон, - FT

За словами співрозмовників видання, Меркель хоче, щоб лідери ЄС розглянули можливість запросити Путіна на саміт глав держав Євросоюзу. Вони також відзначили, що ініціативу канцлера Німеччини підтримав Макрон.



Крім того, дипломати заявили, що посли Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі в середу зробили несподіваний хід для інших учасників, внісши нові пропозиції по відносинам з Росією.

Також, за даними газети, Берлін і Париж закликали до більш тісної взаємодії з Москвою, щоб налагодити діалог з Росією після женевського саміту президента США Джо Байдена з Путіним.