Лидеры стран ЕС на саммите 24 июня обсудят Россию и Турцию

Лидеры Евросоюза на саммите , который пройдет 24-25 июня, обсудят отношения с Россией и Турцией. В отношении Анкары планируется поддержать выделение ей 3,5 млрд евро для приема беженцев из Сирии.

Об этом сообщило агентство Euronews со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, в четверг лидеры ЕС обсудят вопросы внешней политики. "Они будут обсуждать Россию и Турцию", - сказал один из них.

Деталей по России источники агентства не привели. В отношении Турции они отметили, что Евросоюз планирует выделить Анкаре 3,5 млрд евро для продолжения приема беженцев из Сирии.

Также ожидается, что на саммите европейские лидеры будут стремиться к возрождению переговоров о вступлении Турции в ЕС. Собеседники отмечают, что Анкаре будет заявлено о готовности взаимодействовать в ряде областей, представляющих общие интересы.