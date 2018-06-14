Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Меркель предложила главе МВД Баварии компромисс в конфликте относительно беженцев

НовостиПолитика    14.06.2018 - 15:36
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Речь идет о двусторонних соглашениях под эгидой ЕС

Немецкий канцлер Ангела Меркель предложила главе Министерства внутренних дел (МВД) Баварии Горсту Зеегоферу компромиссные предложения относительно политики Германии в отношении беженцев. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, речь идет о двусторонних соглашениях под эгидой ЕС. Они должны быть заключены со странами, которые наиболее страдают от притока мигрантов, как Италия или балканские страны, для укрепления границ ЕС.

Кроме того, предлагается юридически закрепить отказ на въезд в Федеративную Республику Германия (ФРГ) мигрантам, которые уже подавали ходатайство об убежище в других странах Евросоюза.

Так, накануне вечером канцлер и министр два с половиной часа обсуждали эту тему. Как сообщается, после длительного разговора Меркель и Зеегофера, консерватор не изменил свою позицию, согласия политики не нашли.

Отмечается, что Зеегофер, еще будучи премьер-министром Баварии, резко критиковал слишком либеральную, с его точки зрения, миграционную политику Меркель. Тогда он требовал ввести законодательную квоту (180-220 тысяч человек) на прием беженцев в Германии и сделал это условием участия Христианско-социального союза (ХСС) в четвертом правительстве Меркель. Поиск компромиссной формулировки для коалиционного соглашения длился неделями.

В качестве главы МВД лидер баварских консерваторов разработал пакет законопроектов, который назвал своим "генеральным планом".

Один из его элементов - создание специальных центров, где беженцы ожидали бы на рассмотрение ходатайств об убежище в Германии. В случае положительного ответа их распределяли бы между городами Германии, в случае отрицательного - прямо из такого центра отправляли б домой.

Как сообщается, в Бундестаге Зеегофер дал понять, что он имеет полномочия самостоятельно дать немецким пограничникам указание не впускать в Германию мигрантов, которые уже зарегистрированы в какой-либо другой стране ЕС. Конфликт углубил раскол в Христианско-демократическом союзе (ХДС) и ХСС, а именно между убежденными консерваторами и сторонниками либерального подхода Меркель.

Более того, Зеегофер активно ищет союзников за рубежом - на днях министр проигнорировал встречу в канцлера по вопросам интеграции мигрантов, чтобы поговорить с Себастианом Курцем. Баварец поддержал идею австрийского канцлера о необходимости Германии, Австрии и Италии создать "ось согласных" с внедрением радикальных мер для остановки миграции в Европу.

Напомним, ранее сообщалось, что правая партия "Альтернатива для Германии" требует провести парламентское расследование действий канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию миграционной кризиса в 2015 году.

В Италии ждут извинений от Макрона относительно ситуации с мигрантами Италия вызвала посла Франции из-за конфликта вокруг беженцев
Теги публикации: Ангела Меркель, Германия, Бавария, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь