Меркель предложила главе МВД Баварии компромисс в конфликте относительно беженцев

Речь идет о двусторонних соглашениях под эгидой ЕС

Немецкий канцлер Ангела Меркель предложила главе Министерства внутренних дел (МВД) Баварии Горсту Зеегоферу компромиссные предложения относительно политики Германии в отношении беженцев. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, речь идет о двусторонних соглашениях под эгидой ЕС. Они должны быть заключены со странами, которые наиболее страдают от притока мигрантов, как Италия или балканские страны, для укрепления границ ЕС.

Кроме того, предлагается юридически закрепить отказ на въезд в Федеративную Республику Германия (ФРГ) мигрантам, которые уже подавали ходатайство об убежище в других странах Евросоюза.

Так, накануне вечером канцлер и министр два с половиной часа обсуждали эту тему. Как сообщается, после длительного разговора Меркель и Зеегофера, консерватор не изменил свою позицию, согласия политики не нашли.

Отмечается, что Зеегофер, еще будучи премьер-министром Баварии, резко критиковал слишком либеральную, с его точки зрения, миграционную политику Меркель. Тогда он требовал ввести законодательную квоту (180-220 тысяч человек) на прием беженцев в Германии и сделал это условием участия Христианско-социального союза (ХСС) в четвертом правительстве Меркель. Поиск компромиссной формулировки для коалиционного соглашения длился неделями.

В качестве главы МВД лидер баварских консерваторов разработал пакет законопроектов, который назвал своим "генеральным планом".

Один из его элементов - создание специальных центров, где беженцы ожидали бы на рассмотрение ходатайств об убежище в Германии. В случае положительного ответа их распределяли бы между городами Германии, в случае отрицательного - прямо из такого центра отправляли б домой.

Как сообщается, в Бундестаге Зеегофер дал понять, что он имеет полномочия самостоятельно дать немецким пограничникам указание не впускать в Германию мигрантов, которые уже зарегистрированы в какой-либо другой стране ЕС. Конфликт углубил раскол в Христианско-демократическом союзе (ХДС) и ХСС, а именно между убежденными консерваторами и сторонниками либерального подхода Меркель.

Более того, Зеегофер активно ищет союзников за рубежом - на днях министр проигнорировал встречу в канцлера по вопросам интеграции мигрантов, чтобы поговорить с Себастианом Курцем. Баварец поддержал идею австрийского канцлера о необходимости Германии, Австрии и Италии создать "ось согласных" с внедрением радикальных мер для остановки миграции в Европу.

Напомним, ранее сообщалось, что правая партия "Альтернатива для Германии" требует провести парламентское расследование действий канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию миграционной кризиса в 2015 году.