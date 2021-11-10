Германия назвала действия Лукашенко с мигрантами бесчеловечными и заявила о санкциях

И.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскручивает спираль эскалации отношений с Евросоюзом. Для него самого больше нет выхода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Глава МИД Германии добавил, что не исключает расширение и ужесточение санкций ЕС в отношении Беларуси.

"Он бессовестно использует ищущих убежище людей как заложников в своей циничной игре за власть", - выразил свою точку зрения о действиях Лукашенко Маас.

В Минске из-за ситуации с мигрантами сознательно оказывается давление на ЕС, указал и.о. главы МИД.

При этом немецкий чиновник заметил, что ЕС не подвержен шантажу.

"В последние месяцы мы уже ясно дали понять, что мы будем решительно противостоять вероломным и бесчеловечным действиям Лукашенко и его союзников", - высказался Маас.

Евросоюз, по его словам, не намерен оставлять в беде беженцев.