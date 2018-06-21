Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Меркель пообещала Иордании финансовую помощь

НовостиПолитика    21.06.2018 - 15:25
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Канцлер пообещала заем в размере 100 миллионов долларов

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала оказать Иордании финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов. Об этом сообщает DW.

Кроме того, ФРГ предоставит стране в этом году 384 миллионов евро на проекты по развитию. Меркель отметила, что надеется, что эти средства помогут Иордании осуществить экономические реформы, которых от нее требует Международный Валютный Фонд.

"Мы осознаем вызовы, с которыми вы сталкиваетесь в сфере безопасности и развития гражданского общества", - заявила Меркель во время брифинга с королем Иордании Абдаллой II, передает агентство AP.

Правительство Иордании решило существенно ограничить бюджетные расходы и запланировал ощутимое повышение налогового давления. В ответ на это в стране прошли массовые протесты, в результате которых в отставку ушел премьер-министр Хани аль-Мульки.

Ожидается, что одной из тем переговоров канцлера ФРГ с властями Иордании станет проблема беженцев. Сейчас Иордания испытывает значительную нагрузку на социально-экономическую инфраструктуру страны через большое число беженцев из соседних Сирии и Ирака. В стране зарегистрировано 660 тыс. сирийских беженцев.

После Иордании Меркель планирует посетить Ливан, где проживают до 1,5 млн беженцев из Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правительства Иордании Хани аль-Мульки согласился уйти в отставку на фоне протестов против повышения правительством цен на электроэнергию и топливо.

Также добавим, что в Иордании полиция задержала 60 участников протеста против роста тарифов.

Меркель ответила на критику Трампа Италия и Германия будут сотрудничать в решении миграционного кризиса
Теги публикации: Ангела Меркель, Иордания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь