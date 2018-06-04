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Інтерв'ю

Прем'єр Йорданії подав у відставку на тлі протестів, - Reuters

НовиниПолітика    04.06.2018 - 16:02
Фото: Хані аль-Мульки (flickr.com ifc_org)
Фото: Хані аль-Мульки (flickr.com ifc_org)

Протести в столиці Йорданії Аммані і ще кількох містах йдуть четвертий день

Глава уряду Йорданії Хані аль-Мульки погодився піти у відставку на тлі протестів проти підвищення урядом цін на електроенергію і паливо. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційні джерела.

Видання Al Jazeera зазначає, що з пропозицією залишити посаду до прем'єра напередодні мав намір звернутися король Йорданії Абдулла II. Jordan Times передає, що монарх скликав обидві палати парламенту для обговорення можливого скасування підвищення тарифів.

Підкреслимо, що протести в столиці Йорданії Аммані і ще кількох містах йдуть четвертий день. Мітинги зібрали близько 3 тисяч чоловік по всій країні. Протестуючі вимагають скасування підвищення тарифів на електроенергію (підвищені на 23,5%) і паливо (на 5,5%). Також учасники протесту вимагають відставки уряду, який затвердив ці заходи.

Так, влада Йорданії пояснила підвищення тарифів зростанням цін на нафту, вимогами Міжнародного валютного фонду і необхідністю скоротити зовнішній борг країни.

Хані аль-Мульки очолив уряд Йорданії у 2016 році.

Нагадаємо, в столиці Грузії, Тбілісі, 31 травня пройшли протести, учасники яких вимагали відставки уряду. Прем'єр-міністр Георгій Квірікашвілі відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників.

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Теги публікації: протест, Иордания, правительство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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