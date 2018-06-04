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У Йорданії поліція затримала 60 учасників протесту проти зростання тарифів

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 16:21
Фото: протести в Йорданії (Twitter Ali Saadi)
Фото: протести в Йорданії (Twitter Ali Saadi)

При цьому 42 правоохоронця отримали поранення

У Йорданії правоохоронці затримали 60 учасників акцій протесту проти зростання тарифів на електрику і паливо, які тривають четвертий день. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Начальник поліції генерал-майор Фадель аль-Хамуд повідомив, що сили безпеки затримали 60 осіб за порушення закону під час протестів, а 42 співробітника силових структур отримали поранення", - зазначає видання.

Відзначимо, акції протесту почалися після рішення уряду Йорданії підвищити тарифи на електроенергію на 23,5% і на паливо до 5,5%, посилаючись на зростання світових цін на нафту.

Нагадаємо, глава уряду Йорданії Хані аль-Мулька погодився піти у відставку на тлі протестів проти підвищення урядом цін на електроенергію і паливо.

Так, влада Йорданії пояснила підвищення тарифів зростанням цін на нафту, вимогами Міжнародного валютного фонду і необхідністю скоротити зовнішній борг країни.

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Теги публікації: полиция, протест, тарифи, Иордания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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