Меркель пообіцяла Йорданії фінансову допомогу

Канцлерка пообіцяла позику розміром 100 мільйонів доларів

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель пообіцяла надати Йорданії позику розміром 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє DW.

Окрім того, ФРН надасть країні цього року 384 мільйонів євро на проекти з розвитку. Меркель відзначила, що сподівається, що ці кошти допоможуть Йорданії здійснити економічні реформи, яких від неї вимагає Міжнародний Валютний Фонд.

"Ми усвідомлюємо виклики, з якими ви стикаєтесь у сфері безпеки та розвитку громадянського суспільства", - заявила Меркель під час брифінгу із королем Йорданії Абдуллою ІІ, передає агенція AP.

Уряд Йорданії вирішив істотно обмежити бюджетні видатки та запланував відчутне підвищення податкового тиску. У відповідь на це в країні відбулися масові протести, в результаті яких у відставку пішов прем'єр-міністр Хані аль-Мулькі.

Очікується, що однією з тем переговорів канцлерки ФРН з владою Йорданії стане проблема біженців. Нині Йорданія відчуває значне навантаження на соціально-економічну інфраструктуру країни через велике число біженців з сусідніх Сирії та Іраку. У країні зареєстровано 660 тис. сирійських біженців.

Після Йорданії Меркель планує відвідати Ліван, де проживають до 1,5 млн біженців із Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава уряду Йорданії Хані аль-Мульки погодився піти у відставку на тлі протестів проти підвищення урядом цін на електроенергію і паливо.

Також додамо, що у Йорданії поліція затримала 60 учасників протесту проти зростання тарифів.