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Меркель подтвердила важность Украины в поставках и транзите газа

Автор: РБК-Украина

В вопросах поставки и транзита газа Украина остается важным партнером Германии. Проект трубопровода “Северный поток - 2” остается темой обсуждения между трансатлантическими союзниками, по которому пока нет общей оценки.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", передает Reuters.

“В отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером", - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что сейчас продолжается обмен по вопросам трансатлантического партнерства и пока нет общей оценки по этой теме, как и по газопроводу “Северный поток - 2”. Она добавила, что важно и в будущем продолжать обмен мнениями по этим проблемам.

Ранее Польша призвала Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" поскольку он дестабилизирует Европу и снижает безопасность в регионе. Это очень опасно для Евросоюза и других европейских стран.

Отметим, ранее Ангела Меркель заявила, что несмотря на то, что некоторые страны выступают против этого проекта, Германия поддерживает строительство "Северного потока-2".

РБК-Украина ранее писало, что президент Украины Владимир Зеленский недавно назвал строительство газопровода "Северный поток-2" энергетическим ударом России. По его словам, это информационная и энергетическая война.

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