Меркель подтвердила важность Украины в поставках и транзите газа

В вопросах поставки и транзита газа Украина остается важным партнером Германии. Проект трубопровода “Северный поток - 2” остается темой обсуждения между трансатлантическими союзниками, по которому пока нет общей оценки.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", передает Reuters .

“В отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером", - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что сейчас продолжается обмен по вопросам трансатлантического партнерства и пока нет общей оценки по этой теме, как и по газопроводу “Северный поток - 2”. Она добавила, что важно и в будущем продолжать обмен мнениями по этим проблемам.