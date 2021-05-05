Меркель підтвердила важливість України в поставках і транзиті газу
У питаннях постачання і транзиту газу Україна залишається важливим партнером Німеччини. Проєкт трубопроводу "Північний потік-2" залишається темою обговорення між трансатлантичними союзниками, за яким поки немає загальної оцінки.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи на конгресі "за орієнтоване в майбутнє трансатлантичне партнерство", передає Reuters.
"Щодо саме України у нас є спільна політика і що Україна, перш за все, в питаннях постачання або транзиту газу залишається важливим партнером", - сказала Меркель.
Канцлер відзначила, що зараз триває обмін з питань трансатлантичного партнерства і поки немає загальної оцінки по цій темі, як і по газопроводу "Північний потік - 2". Вона додала, що важливо і в майбутньому продовжувати обмін думками з цих проблем.
Раніше Польща закликала Німеччину відмовитися від реалізації проєкту з будівництва газопроводу "Північний потік-2" оскільки він дестабілізує Європу і знижує безпеку в регіоні. Це дуже небезпечно для Європейського Союзу та інших країн.
Відзначимо, раніше Ангела Меркель заявила, що незважаючи на те, що деякі країни виступають проти цього проєкту, Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2".
РБК-Україна раніше писало, що президент України Володимир Зеленський недавно назвав будівництво газопроводу "Північний потік-2" енергетичним ударом Росії. За його словами, це інформаційна і енергетична війна.