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Меркель поддержит изменения в Лиссабонском договоре из-за Brexit

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По словам канцлера, ЕС должен стать более конкурентоспособным после ухода Великобритании

Отметим, что Лиссабонский договор был подписан на саммите ЕС 13 декабря 2007 года в Жеронимуше в Лиссабоне. Он призван заменить собой не вступившую в силу Конституцию ЕС и внести изменения в действующие соглашения о Евросоюзе в целях реформирования системы управления ЕС.

в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза. Сделка о выходе страны из ЕС была утверждена правительством Британии и ратифицирована Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.

После Brexit премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его стране нет необходимости придерживаться правил Европейского Союза относительно торгового соглашения.

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