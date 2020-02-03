Меркель поддержит изменения в Лиссабонском договоре из-за Brexit

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

По словам канцлера, ЕС должен стать более конкурентоспособным после ухода Великобритании

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет готова поддержать изменения в Лиссабонском договоре Европейского союза, который, в случае необходимости, является юридическим краеугольным камнем ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, ЕС должен стать более конкурентоспособным после ухода Великобритании.

"Я могу бы вообразить изменения договора, если это будет необходимо. Мы должны с учетом выхода Великобритании укрепить нашу конкурентоспособность и действовать быстрее", - заявила она.

Отметим, что Лиссабонский договор был подписан на саммите ЕС 13 декабря 2007 года в Жеронимуше в Лиссабоне. Он призван заменить собой не вступившую в силу Конституцию ЕС и внести изменения в действующие соглашения о Евросоюзе в целях реформирования системы управления ЕС.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза. Сделка о выходе страны из ЕС была утверждена правительством Британии и ратифицирована Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.

После Brexit премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его стране нет необходимости придерживаться правил Европейского Союза относительно торгового соглашения.