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Меркель підтримає зміни в Лісабонському договорі з-за Brexit

Новини » Політика     03.02.2020 - 16:09
Меркель підтримає зміни в Лісабонському договорі з-за Brexit
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

За словами канцлера, ЄС має стати більш конкурентоспроможним після відходу Великобританії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що готова підтримати зміни в Лісабонському договорі Європейського союзу, який, в разі потреби, є юридичною наріжним каменем ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, ЄС має стати більш конкурентоспроможним після відходу Великобританії.

"Я можу б уявити зміни договору, якщо це буде необхідно. Ми повинні з урахуванням виходу Великобританії зміцнити нашу конкурентоспроможність і діяти швидше", - заявила вона.

Зазначимо, що Лісабонський договір був підписаний на саміті ЄС 13 грудня 2007 року в Жеронимуше в Лісабоні. Він покликаний замінити собою не вступила в силу Конституції ЄС та внести зміни в діючі угоди про Євросоюз метою реформування системи управління ЄС.

Нагадаємо, в ніч з 31 січня на 1 лютого Великобританія офіційно перестала бути членом Європейського союзу. Угода про вихід країни з ЄС була затверджена урядом Британії і ратифікована Європарламентом через 3,5 роки після відповідного референдуму.

Після Brexit прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країні немає необхідності дотримуватися правил Європейського Союзу щодо торговельної угоди.

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