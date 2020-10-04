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Меркель поддержала заявление президентов США, Франции и РФ по Нагорному Карабаху

Автор: Максим Зайченко

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление президентов США, Франции и РФ, которые призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия. Это заявление было сделано 1 октября.

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Об этом Меркель заявила в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает пресс-служба Кабинета министров Армении.

"Канцлер Германии подчеркнула важность прекращения огня и восстановления мирного процесса согласно заявлению стран-сопредседателей Минской группы (США, Франция, Россия) от 1 октября", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе разговора Пашинян передал информацию о событиях в военных операциях в Нагорном Карабахе. В частности, он рассказал "об участии турецких военных" в конфликте с Азербайджаном, сторону которого они поддерживают.

Напомним, ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе может стать новой большой проблемой вплоть до того, что Кавказ может превратиться в Сирию.

Отметим, ранее азербайджанская сторона сообщила, что из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе погибли 22 мирных жителей. Ранены 74 человека.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился с 27 сентября. Обе стороны заявляют о достигнутых успехах и значительных потерях противника.

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