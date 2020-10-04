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Конфликт в Нагорном Карабахе: Баку сообщает о почти 100 мирных раненых и погибших

Нагорный Карабах, Воскресенье 04 октября 2020 10:40
Конфликт в Нагорном Карабахе: Баку сообщает о почти 100 мирных раненых и погибших
Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (facebook nkrmil)
Автор: Максим Зайченко

Из-за военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе погибли 22 мирных жителей. Ранены 74 человека.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, передают "РИА Новости".

"Число погибших на данный момент составляет 22 человека. Раненых 74. Число гражданских объектов, которым нанесен урон - 49, домов - 248", - сообщили агентству в ведомстве.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился с 27 сентября 2020 года. Обе стороны заявляют о достигнутых успехах и значительных потерях противника.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана 3 октября было остановлено.

В свою очередь, Азербайджан заявил о восстановлении контроля над семью населенными пунктами в Нагорном Карабахе, которые до этого времени находились под оккупацией Армении.

Кроме этого, президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул требования к Армении для прекращения войны.

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