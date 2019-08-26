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Меркель поддержала переговоры между Зеленским и Путиным

Новости » Политика    26.08.2019 - 16:07
Меркель поддержала переговоры между Зеленским и Путиным
Фото: встреча Дональда Трампа и Ангелы Меркель на саммите G7 (Twitter / JoeGomezNews)

Меркель хочет увидеть развитие в воплощении минских договоренностей

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом она заявила во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7 во Франции, передает Teller Report.

Так, Меркель заявила, что поддерживает переговоры между Зеленским и Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе. Также она хочет видеть прогресс в реализации минских договоренностей.

"Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом (Путиным - ред.). Мы хотим увидеть прогресс по минским оглашениям", - отметила она.

Немецкий канцлер подчеркнула, что Зеленскому уже удалось достичь небольшого прогресса.

"И я думаю, мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае имею интерес добиться урегулирования в этом вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире", - добавила Меркель.

Напомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель и канадский премьер Джастин Трюдо призвали Украину к внедрению реформ. Также политики заверили украинскую власть в дальнейшей поддержке.

Кроме того, Меркель сообщила о планировании саммита в нормандском формате. Канцлер рассказала, что скоро планируется саммит с участием президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина, который состоится в Париже.

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