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Меркель підтримала переговори між Зеленським та Путіним

Новини » Політика    26.08.2019 - 16:07
Меркель підтримала переговори між Зеленським та Путіним
Фото: зустріч Дональда Трампа та Ангели Меркель на саміті G7 (Twitter / JoeGomezNews)

Меркель хоче побачити розвиток у втіленні мінських домовленостей

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала проведення переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Про це вона заявила під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в рамках саміту G7 у Франції, передає Teller Report.

Так, Меркель заявила, що підтримує переговори між Зеленським та Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Також вона прагне бачити прогрес у реалізації мінських домовленостей.

"Я хочу бачити проведення переговорів між новим українським президентом Зеленським і російським президентом (Путіним - ред.). Ми хочемо побачити прогрес щодо мінських угод", - зазначила вона.

Німецький канцлер наголосила, що Зеленському вже вдалося досягти невеликого поступу.

"І я думаю, ми повинні спробувати просунутися далі у найближчі декілька місяців. Я в будь-якому разі маю інтерес добитися урегулювання у цьому питанні. Це є великою проблемою, а ми маємо достатньо проблем у світі", - додала Меркель.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Ангела Меркель та канадський прем'єр Джастін Трюдо закликали Україну до впровадження реформ. Також політики запевнили українську владу в подальшій підтримці.

Крім того, Меркель повідомила про планування саміту в нормандському форматі. Канцлер розповіла, що скоро планується саміт за участю президентів України і Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна, який відбудеться в Парижі.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінпереговориАнгела Меркель
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