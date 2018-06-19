Меркель ответила на критику Трампа

Меркель опровергла заявление Трампа по миграционной политики Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на повторное заявление президента США Дональда Трампа о том, что в результате либеральной миграционной политики в Германии вырос уровень преступности. Выступая на пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном во вторник, Меркель заявила, что статистика свидетельствует об обратном, сообщает Bloomberg.

"Мой ответ таков: министр внутренних дел недавно представил федеральную статистику преступности, и она говорит сама за себя", - сказала Меркель, описывая "положительную тенденцию".

"Конечно, нам всегда нужно делать больше для борьбы с преступностью. Но цифры, безусловно, обнадеживают, чтобы продолжать работать в этом направлении, чтобы еще больше снизить уровень преступности", - добавила она.

Напомним, что ранее вчера президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители Германии "обернутся против" руководства Ангелы Меркель.