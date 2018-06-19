Меркель відповіла на критику Трампа

Меркель спростувала заяву Трампа щодо міграційної політики Німеччини

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відреагувала на повторну заяву президента США Дональда Трампа про те, що внаслідок ліберальної міграційної політики у Німеччині зріс рівень злочинності. Виступаючи на прес-конференції з французьким президентом Еммануелем Макроном у вівторок, Меркель заявила, що статистика свідчить про протилежне, повідомляє Bloomberg.

"Моя відповідь така: міністр внутрішніх справ нещодавно представив федеральну статистику злочинності, і вона говорить сама за себе", - сказала Меркель, описуючи "досить позитивну тенденцію".

"Звичайно, нам завжди потрібно робити більше для боротьби зі злочинністю. Але цифри, безумовно, обнадіюють, щоб продовжувати працювати в цьому напрямку, щоб ще більше знизити рівень злочинності", - додала вона.

Нагадаємо, що раніше вчора президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп розкритикував політику канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо біженців, попереджаючи, що жителі Німеччини "обернуться проти" керівництва Ангели Меркель.