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Меркель відповіла на критику Трампа

НовиниПолітика    19.06.2018 - 20:51
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Меркель спростувала заяву Трампа щодо міграційної політики Німеччини

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відреагувала на повторну заяву президента США Дональда Трампа про те, що внаслідок ліберальної міграційної політики у Німеччині зріс рівень злочинності. Виступаючи на прес-конференції з французьким президентом Еммануелем Макроном у вівторок, Меркель заявила, що статистика свідчить про протилежне, повідомляє Bloomberg.

"Моя відповідь така: міністр внутрішніх справ нещодавно представив федеральну статистику злочинності, і вона говорить сама за себе", - сказала Меркель, описуючи "досить позитивну тенденцію".

"Звичайно, нам завжди потрібно робити більше для боротьби зі злочинністю. Але цифри, безумовно, обнадіюють, щоб продовжувати працювати в цьому напрямку, щоб ще більше знизити рівень злочинності", - додала вона.

Нагадаємо, що раніше вчора президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп розкритикував політику канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо біженців, попереджаючи, що жителі Німеччини "обернуться проти" керівництва Ангели Меркель.

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Теги публікації: Дональд Трамп, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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