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Трамп розкритикував політику Меркель щодо біженців

НовиниПолітика    18.06.2018 - 17:40
Фото: Дональд Трамп (Jonathan Ernst / Reuters)
Фото: Дональд Трамп (Jonathan Ernst / Reuters)

Він попереджає, що жителі Німеччини "обернуться проти" керівництва Ангели Меркель

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп розкритикував політику канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо біженців, попереджаючи, що жителі Німеччини "обернуться проти" керівництва Ангели Меркель. Про це американський президент написав на своїй сторінці в Twitter.

"Народ Німеччини повертається проти своїх лідерів, в той час як міграція розгойдує і без того тендітну берлінську коаліцію. Злочинність в Німеччині висока. Велика помилка була зроблена по всій Європі - пустити до себе мільйон людей, які так сильно і жорстоко змінили їх культуру!", - наголосив Трамп.


"Ми не хочемо, щоб те, що відбувається з імміграцією в Європі, відбувалося з нами!", - заявив президент США.

 

Нагадаємо, що раніше сьогодні німецький канцлер Ангела Меркель прийняла ультиматум Християнсько-соціального союзу (ХСС), який входить до правлячої коаліції, з питання запобігання нелегальній міграції.

Меркель пообіцяла за два тижні прояснити майбутню політику щодо мігрантів.

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Теги публікації: Дональд Трамп, Ангела Меркель, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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