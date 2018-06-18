Трамп розкритикував політику Меркель щодо біженців

Він попереджає, що жителі Німеччини "обернуться проти" керівництва Ангели Меркель

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп розкритикував політику канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо біженців, попереджаючи, що жителі Німеччини "обернуться проти" керівництва Ангели Меркель. Про це американський президент написав на своїй сторінці в Twitter.

"Народ Німеччини повертається проти своїх лідерів, в той час як міграція розгойдує і без того тендітну берлінську коаліцію. Злочинність в Німеччині висока. Велика помилка була зроблена по всій Європі - пустити до себе мільйон людей, які так сильно і жорстоко змінили їх культуру!", - наголосив Трамп.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018



"Ми не хочемо, щоб те, що відбувається з імміграцією в Європі, відбувалося з нами!", - заявив президент США.

We don’t want what is happening with immigration in Europe to happen with us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018

Нагадаємо, що раніше сьогодні німецький канцлер Ангела Меркель прийняла ультиматум Християнсько-соціального союзу (ХСС), який входить до правлячої коаліції, з питання запобігання нелегальній міграції.

Меркель пообіцяла за два тижні прояснити майбутню політику щодо мігрантів.