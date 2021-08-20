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Меркель об отношениях с Россией: есть разногласия, но будем поддерживать контакт

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Москва, Пятница 20 августа 2021 14:26
Меркель об отношениях с Россией: есть разногласия, но будем поддерживать контакт Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Немецкий канцлер Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что между ними есть разногласия. Но стороны намерены и в дальнейшем поддерживать контакт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Меркель и Путина в Москве.

"Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, хорошо, что мы говорим друг с другом. И мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом", - отметила она.

По ее словам, на переговорах с Путиным обсудят двусторонние отношения и вопросы международной повестки дня - Ливию и Афганистан.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от визита Меркель к Путину гарантий энергетической безопасности для Киева после запуска газопровода "Северный поток-2".

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