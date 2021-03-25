Меркель отклонила требование вынести на рассмотрение вопрос о вотуме доверия к ней

Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила требование оппозиции. Ее просили вынести на рассмотрение бундестага вопрос о вотуме доверия к ней.

Об этом пишет DW .

Меркель уточнила, что уже попросила у жителей Германии прощения за ошибочное решение ужесточить локдаун на время праздников, приуроченных к предстоящей 4 апреля Пасхе.

"В этом нет необходимости (выносить на рассмотрение вопрос о вотуме доверия, - ред.). Я не буду этого делать", - заявила Меркель

Она добачила, что пользуется поддержкой всего федерального правительства.