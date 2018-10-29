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Меркель відмовиться від боротьби за посаду канцлера Німеччини після 2021, - Focus

Новини » Політика    29.10.2018 - 13:28
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Меркель заявила, що нинішній термін є останнім на посту канцлера

Чинний канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовиться від висунення на пост глави німецького уряду після 2021 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Focus Online.

За даними джерел в Християнсько-демократичному союзі (ХДС), Меркель готова обіймати посаду канцлера до 2021 року і відмовитися від висунення своєї кандидатури на наступних виборах до Бундестагу. Зокрема, на засіданні правління ХДС Меркель нібито підтвердила, що це її останній термін на посту канцлера.

Зазначимо, Меркель займає посаду канцлера з 2005 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меркель більше не буде претендувати на посаду голови ХДС. У той же час вона має намір зберегти за собою посаду канцлера.

Напередодні стало відомо, що рейтинг блоку Меркель впав до найнижчого показника в історії. За результатами опитування, партію Меркель і Християнсько-соціальний союз (ХСС) підтримують лише 26% виборців. Крім того, права партія "Альтернатива для Німеччини" вперше отримала місця у всіх регіональних парламентах.

 

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