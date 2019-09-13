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Полномасштабная война в секторе Газа может начаться до выборов в Израиле, - Нетаньяху

Новости » В мире    13.09.2019 - 21:11
Полномасштабная война в секторе Газа может начаться до выборов в Израиле, - Нетаньяху
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Полномасштабные действия в Газе могут начаться в ближайшие дни

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа может начаться до начала выборов в Израиле, которые пройдут на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UPI.

По словам Нетаньяху, война в секторе Газа может начаться в любой момент.

"Нетаньяху заявил в пятницу, что война в секторе Газа может начаться в любой момент, возможно еще до выборов в Израиле на следующей неделе, на которых в частности, будут выбирать главу правительства", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг Нетаньяху заявил, что у Израиля не будет другого варианта, кроме как начать широкомасштабную операцию в секторе Газа. При этом, по словам Нетаньяху, Израилю не стоит торопить события. Сообщается, что Израиль планирует свергнуть режим ХАМАС в этом анклаве.

Ранее сообщалось, что Израиль раскрыл новые секретные объекты, связанные с ядерной программой Ирана. Нетаньяху представил новые снимки израильской разведки, которые разоблачают усилия Ирана по сокрытию использования хранилища для ядерных материалов.

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Новости Украины НетаньяхуСектор Газавойна
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