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Меркель назвала возможного преемника на посту канцлера Германии

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Берлин, Суббота 21 августа 2021 17:33
Меркель назвала возможного преемника на посту канцлера Германии Фото: возможный будущий канцлер Германии Армин Лашет (ga de)
Автор: РБК-Украина

Немецкий канцлер Ангела Меркель официально назвала своего преемника. На предвыборном митинге она выразила уверенность, что новым канцлером станет глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

По ее словам, она "твердо убеждена" в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов.

"На протяжении многих лет я видела Армина Лашета как человека и политика, для которого буква "Х" в названии нашей партии - это не просто буква, а смысл всего, что он делал и делает. Для него важно, исходя из нашего христианского образа человека, сосредоточить внимание на личности с его неприкосновенным достоинством, навести мосты между людьми", - заявила Меркель.

Она добавила, что эти качества определят и сформируют его деятельность "в качестве канцлера Федеративной Республики Германия".

Отметим, Меркель является канцлером Германии с 2005 года. С 2000 по 2018 год она также была председателем правящего ХДС, но в конце 2018 года ушла в отставку. После этого она сообщила о намерении доработать канцлерский срок до конца 2021 года, после чего уйти из политики.

Осенью 2021 года пройдут выборы в Германии, по итогам которых станет известно, кто станет новым канцлером.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уже выходил на контакт с Лашетом, с которым обсуждал Донбасс и вступление в Евросоюз.

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Германия Ангела Меркель
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