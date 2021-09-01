Меркель може залишитися канцлером до Різдва, - лідер німецьких "лівих"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель може залишитися на своїй посаді аж до Різдва (25 грудня). Таку думку висловив лідер "лівої" парламентської групи Дітмар Барч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesspiegel.
На думку Барча, незважаючи на федеральні вибори у вересні, Меркель може затриматися на посаді канцлера.
"Моя оцінка така: Ангела Меркель як і раніше залишатиметься канцлером до Різдва", -зазначив він.
Він також пояснив свою оцінку тим, що переговори про нову правлячу коаліцію затягнуться після виборів у Бундестаг.
"Мій прогноз такий, що це займе дуже багато часу, тому що, ймовірно, жодна партія не наблизиться до 30%, і це призведе до різних варіантів коаліції", - уточнив політик.
Зазначимо, термін повноважень Меркель офіційно закінчиться на установчому засіданні новообраного Бундестагу відразу після виборів. Але вона, ймовірно, залишиться виконувати обов'язки канцлера до формування нового уряду.
При цьому у неї є можливість обігнати Гельмута Коля за тривалістю перебування на посаді. Ніхто не перебував при владі довше, ніж "канцлер єдності", оскільки Коль правив рівно 5 869 днів з 1 жовтня 1982 року по 26 жовтня 1998 року. Меркель може повторити цей термін, якщо затримається на посаді як мінімум до 17 грудня.
Нагадаємо, сама Меркель упевнена, що наступним канцлером Німеччини стане її наступник в ХДС Армін Лашет.