Меркель объяснила, почему не сможет принять участие в Крымской платформе
Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему не сможет быть на Крымской платформе. Сегодня ее прощальный визит.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вместе с тем, она заявила, что аннексия Крыма - это нарушение международного права.
"Это такой прощальный визит, в качестве канцлера я больше не приеду. Мы говорили, что приедет глава МИД. То, что он не приедет, не связано с Россией, это связано с ситуацией в Афганистане", - объяснила Меркель.
Напомним, Маас не приедет на Крымскую платформу. Германия заменит своего представителя.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы.