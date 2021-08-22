Меркель пояснила, чому не зможе взяти участь у Кримській платформі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пояснила, чому не зможе бути на Кримській платформі. Сьогодні її прощальний візит.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Разом з тим, вона заявила, що анексія Криму - це порушення міжнародного права.

"Це такий прощальний візит, в якості канцлера я більше не приїду. Ми говорили, що приїде голова МЗС. Те, що він не приїде, не пов'язане з Росією, це пов'язане з ситуацією в Афганістані", - пояснила Меркель.