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Меркель обсудила с Путиным Украину

Новости » Политика    29.08.2019 - 14:25
Меркель обсудила с Путиным Украину
Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)

Меркель и Путин согласились продолжить подготовку к встрече "нормандской четвертки"

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, стороны обсудили встречу в нормандском формате.

"Участники разговора в контексте Украины согласились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина) с тем, чтобы способствовать реализации минских договоренностей", - сообщил Зайберт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, 28 августа. Сообщалось, что Зеленский поблагодарил Меркель за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России к "Большой семерке" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма.

Напомним, также сообщалось, что встреча в нормандском формате может состояться в ближайшие недели. Соответствующее заявление сделано по результатам саммита стран "Большой семерки".

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Новости Украины Ангела МеркельВладимир Путиннормандский формат
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