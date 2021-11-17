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Меркель была непоколебима: Bild узнал подробности разговора с Лукашенко

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 15 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Александром Лукашенко. По официальной версии, они обсудили сложную ситуацию на границе между Беларусью и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, Лукашенко требовал от Меркель, чтобы она выступила посредником в миграционном кризисе по договоренности с российским президентом Владимиром Путиным.

Также Лукашенко заявил, что хочет, чтобы его признали президентом Беларуси. В то же время он попросил немецкого канцлера снять санкции ЕС против Беларуси, которые были введены после фальсификации выборов, насилия и пыток против народа и захвата самолета Ryanair, из которого был похищен журналист Роман Протасевич.

Кроме того, Лукашенко хотел, чтобы ЕС, а в основном Германия, забрал половину мигрантов, которые приехали в Беларусь.

При этом он попросил финансовую помощь для аварийных приютов и домов для беженцев, поскольку, по словам Лукашенко, он опасается еще большей волны нелегалов из Афганистана.

По информации издания, Меркель осталась непреклонной, но пообещала Лукашенко рассмотреть различные вопросы и обсудить их с главами государств ЕС.

Напомним, в понедельник Ангела Меркель обсудила по телефону с Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси.

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