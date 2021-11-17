Меркель була непохитна: Bild дізнався подробиці розмови з Лукашенком

За даними видання, Лукашенко вимагав від Меркель, щоб вона виступила посередником у міграційній кризі за домовленістю з російським президентом Володимиром Путіним.

Також Лукашенко заявив, що хоче, щоб його визнали президентом Білорусі. Водночас він попросив німецького канцлера зняти санкції ЄС проти Білорусі, які були введені після фальсифікації виборів, насильства і тортур проти народу і захоплення літака Ryanair, з якого був викрадений журналіст Роман Протасевич.

Крім того, Лукашенко хотів, щоб ЄС, а в основному Німеччина, забрав половину мігрантів, які приїхали в Білорусь.

При цьому він попросив фінансову допомогу для аварійних притулків і будинків для біженців, оскільки, за словами Лукашенка, він побоюється ще більшої хвилі нелегалів з Афганістану.

За інформацією видання, Меркель залишилася непохитною, але пообіцяла Лукашенку розглянути різні питання і обговорити їх з главами держав ЄС.