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Меркель назвала можливого наступника на посаді канцлера Німеччини

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Берлін, Субота 21 серпня 2021 17:33
Меркель назвала можливого наступника на посаді канцлера Німеччини Фото: можливий майбутній канцлер Німеччини Армін Лашет (ga de)
Автор: РБК-Україна

Німецький канцлер Ангела Меркель офіційно назвала свого наступника. На передвиборчому мітингу вона висловила впевненість, що новим канцлером стане глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

За її словами, вона "твердо переконана" в тому, що Лашет стане канцлером Німеччини після виборів.

"Протягом багатьох років я бачила Арміна Лашета як людину і політика, для якого буква "Х" в назві нашої партії - це не просто буква, а сенс всього, що він робив і робить. Для нього важливо, виходячи з нашого християнського образу людини, зосередити увагу на особистості з його недоторканною гідністю, навести мости між людьми", - заявила Меркель.

Вона додала, що ці якості визначать і сформують його діяльність "в якості канцлера Федеративної Республіки Німеччина".

Зазначимо, Меркель є канцлером Німеччини з 2005 року. З 2000 по 2018 рік вона також була головою правлячого ХДС, але в кінці 2018 року пішла у відставку. Після цього вона повідомила про намір доопрацювати канцлерський термін до кінця 2021 року, після чого піти з політики.

Восени 2021 року пройдуть вибори в Німеччині, за підсумками яких стане відомо, хто стане новим канцлером.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вже виходив на контакт з Лашетом, з яким обговорював Донбас і вступ до Євросоюзу.

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