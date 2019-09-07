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Меркель назвала обмін полоненими між Україною і РФ обнадійливим сигналом

Новини » Політика    07.09.2019 - 15:17
Меркель назвала обмін полоненими між Україною і РФ обнадійливим сигналом
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

На думку канцлера, тепер потрібно працювати над реалізацією мінських угод

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала обнадійливим сигналом обмін полоненими між Україною і РФ. Про це йдеться в заяві канцлера, який опублікував в Twitter офіційний представник Кабміну ФРН Штеффен Зайберт.

Канцлер назвала обмін обнадійливим сигналом.

"Обмін ув'язненими між Росією і Україною подає надію. Я рада за українських моряків та Олега Сенцова, які тепер можуть відправитися додому", - заявила вона.

Вона зазначила, що "має сенс і надалі усіма силами працювати над реалізацією мінських угод". Меркель підкреслила, що "уряд ФРН готова до цього".

Нагадаємо, Рада Європи привітав обмін політв'язнями між Україною і Росією. У міжнародній організації додали, що готові брати участь в процесі примирення сторін на основі положень Європейського суду з прав людини.

Як відомо, 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з РФ українські політв'язні і моряки повернулися додому. В аеропорту звільнених українців зустрічали їх родичі, преса, президент України Володимир Зеленський, голова Служби безпеки України Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков.

Сенцов зробив першу заяву після обміну Рада Європи привітав обмін полоненими між Україною і Росією
Новини України Германияобмін полоненимиАнгела Меркель
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