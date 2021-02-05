Меркель назвала неоправданной высылку европейских дипломатов из РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель считает необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. Берлин допускает, что действия Москвы не останутся без ответа.

Об этом она заявила на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

По ее словам, она и Макрон приняли к сведению информацию о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов

"Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России", - заявила Меркель.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что Берлин не оставит этот шаг без реакции, поскольку немецкий дипломат на протестах действовал в соответствии с Венской конвенцией и получал информацию о событиях на месте.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия выдворила трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии за участие в массовых акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Отметим, европейские дипломаты также присутствуют на судебных заседаниях по его делам.