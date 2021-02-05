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Меркель назвала неоправданной высылку европейских дипломатов из РФ

Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель считает необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. Берлин допускает, что действия Москвы не останутся без ответа.

Об этом она заявила на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

По ее словам, она и Макрон приняли к сведению информацию о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов

"Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России", - заявила Меркель.

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Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что Берлин не оставит этот шаг без реакции, поскольку немецкий дипломат на протестах действовал в соответствии с Венской конвенцией и получал информацию о событиях на месте.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия выдворила трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии за участие в массовых акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Отметим, европейские дипломаты также присутствуют на судебных заседаниях по его делам.

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