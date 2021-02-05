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Меркель назвала невиправданим вислання європейських дипломатів з РФ

Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає необґрунтованою висилку трьох європейських дипломатів з Росії. Берлін припускає, що дії Москви не залишаться без відповіді.

Про це вона заявила на спільній з президентом Франції Еммануелем Макроном пресс-конференции.

За її словами, вона і Макрон взяли до відома інформацію про висилку німецького, шведського та польського дипломатів

"Ми вважаємо цю висилку необґрунтованою і вважаємо, що це черговий прояв відходу від принципів верховенства права, який зараз можна спостерігати в Росії", - заявила Меркель.

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Крім того, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зазначив, що Берлін не залишить цей крок без реакції, оскільки німецький дипломат на протестах діяв у відповідності з Віденською конвенцією та отримував інформацію про події на місці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вислала трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини за участь в масових акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Зазначимо, європейські дипломати також присутні на судових засіданнях по його справах.

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