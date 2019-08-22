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Меркель назвала дату, когда ждет решение Великобритании по Brexit

Новости » Политика    22.08.2019 - 20:11
Меркель назвала дату, когда ждет решение Великобритании по Brexit
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Решение о границе между Северной Ирландией и Ирландией остается ключевой проблемой Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель дала Великобритании время до 31 октября, чтобы решить проблемные вопросы, связанные с выходом королевства из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает The Local.

Как сообщила Меркель, у Великобритании есть более двух месяцев, чтобы решить вопрос границы Ирландии (член ЕС) и Северной Ирландии (входит в состав Великобритании).

"То, что вы хотите сделать за три или два года, вы можете сделать за 30 дней - или, точнее: вы можете сделать это до 31 октября", - обратилась канцлер Германии к правительству Великобритании.

Отметим, вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией, является главной проблемой по Brexit. Ирландия не планирует выходить из ЕС, а Северная Ирландия как часть Британии должна покинуть союз.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал Европейскому Союзу изменить условия соглашения о выходе страны из ЕС. Лондон просил изменения механизма по недопущению появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit, который бы позволил Северной Ирландии находиться в Таможенном союзе ЕС и на едином европейском рынке до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о границе.

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