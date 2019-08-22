Меркель назвала дату, коли чекає рішення Великобританії по Brexit

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Рішення про кордон між Північною Ірландією та Ірландією залишається ключовою проблемою Brexit

Канцлер Німеччини Ангела Меркель дала Великобританії час до 31 жовтня, щоб вирішити проблемні питання, пов'язані з виходом королівства зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє The Local.

Як повідомила Меркель, у Великобританії є більше двох місяців, щоб вирішити питання кордону Ірландії (член ЄС) і Північної Ірландії (входить до складу Великобританії).

"Те, що ви хочете зробити за два чи три роки, ви можете зробити за 30 днів - або, точніше: ви можете зробити це до 31 жовтня", - звернулася канцлер Німеччини до уряду Великобританії.

Зазначимо, питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією, є головною проблемою Brexit. Ірландія не планує виходити з ЄС, а Північна Ірландія як частину Британії повинна покинути союз.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пропонував Європейського Союзу змінити умови угоди про вихід країни з ЄС. Лондон просив зміни механізму щодо недопущення появи фізичної кордону між Північною Ірландією та Ірландією після Brexit, який би дозволив Північної Ірландії перебувати в Митному союзі ЄС і на єдиному європейському ринку до тих пір, поки сторони не прийдуть до угоди про кордон.