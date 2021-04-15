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Меркель намерена завтра присоединиться к переговорам Зеленского с Макроном

Новина українською → Париж, Четверг 15 апреля 2021 13:37
Меркель намерена завтра присоединиться к переговорам Зеленского с Макроном Фото: Ангела Меркель, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена по видеосвязи присоединиться к встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры пройдут завтра, 16 апреля.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник

По словам источника, на сегодня планируется, что немецкий канцлер удаленно примет участие в переговорах, встреча президентов Украины и Франции будет очной. Таким образом, переговоры будут трехсторонними.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетит Францию 16 апреля, и президент Эммануэль Макрон примет его в Елисейском дворце.

Как анонсировал Париж, встреча лидеров обеих стран должна начаться в 13:15 по местному времени, то есть в 14:15 по Киеву. Она пройдет в форме обеда.

Макрон вместе с Меркель являются посредниками в мирном урегулировании военного конфликта на Донбассе в рамках четырехстороннего диалога с Россией и Украиной - нормандского формата.

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