В Офисе президента подтвердили завтрашнюю встречу Зеленского с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 16 апреля, посетит с официальным визитом Францию. В ходе визита он проведет встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном .

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 16 апреля с рабочим визитом во Французскую Республику. Планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эммануэлем Макрона. Также состоится встреча первых леди - Елены Зеленской и Брижит Макрон", - заявили в Офисе президента.

Напомним, впервые о встрече Зеленского с Макроном в Париже на прошлой неделе заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. По информации Елисейского дворца, встреча между президентами пройдет в формате обеда.

Как писало РБК-Украина, после обострения ситуации на Донбассе Зеленский заявил о желании поговорить с лидерами "нормандской четверки". Он сказал, что пообщается с каждым лидером отдельно, если не удастся провести саммит.

Также сообщалось, что Зеленский пытался связаться с Путиным. Однако ответа от президента России не поступило.