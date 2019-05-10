ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меркель сподівається, що Зеленський продовжить зовнішній курс Порошенка

Новини » Політика    10.05.2019 - 12:06
Меркель сподівається, що Зеленський продовжить зовнішній курс Порошенка
Фото: Петро Порошенко і ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель і Порошенко провели телефонні переговори

Німецький канцлер Ангела Меркель сподівається, що новообраний президент України Володимир Зеленський продовжить зовнішній курс Петра Порошенка. Про це вона заявила в ході телефонних переговорів з Порошенком, передає прес-служба президента.

Повідомляється, що в ході телефонних переговорів Меркель і Порошенко обговорили розгляд Міжнародним морським трибуналом питань звільнення українських моряків, яких утримують в Росії, а також подальший тиск на Москву для визволення всіх заручників. Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі, і Порошенко закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Росії за паспортні укази.

"Канцлер Німеччини висловила надію, що нове керівництво України буде дотримуватися принципу наступності у зовнішній політиці, насамперед ЄС та розвитку українсько-німецького стратегічного партнерства. Ангела Меркель запевнила, що Україна буде залишатися в центрі уваги політики ЄС та Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Меркель запросила Зеленського відвідати Німеччину.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що в Німеччині запропонували нову стратегію по Донбасу.

 

Коломойський прокоментував можливість другого терміну для Зеленського
Новини України Володимир ЗеленськийПорошенко ПетроАнгела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся