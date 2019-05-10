Меркель сподівається, що Зеленський продовжить зовнішній курс Порошенка

Фото: Петро Порошенко і ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель і Порошенко провели телефонні переговори

Німецький канцлер Ангела Меркель сподівається, що новообраний президент України Володимир Зеленський продовжить зовнішній курс Петра Порошенка. Про це вона заявила в ході телефонних переговорів з Порошенком, передає прес-служба президента.

Повідомляється, що в ході телефонних переговорів Меркель і Порошенко обговорили розгляд Міжнародним морським трибуналом питань звільнення українських моряків, яких утримують в Росії, а також подальший тиск на Москву для визволення всіх заручників. Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі, і Порошенко закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Росії за паспортні укази.

"Канцлер Німеччини висловила надію, що нове керівництво України буде дотримуватися принципу наступності у зовнішній політиці, насамперед ЄС та розвитку українсько-німецького стратегічного партнерства. Ангела Меркель запевнила, що Україна буде залишатися в центрі уваги політики ЄС та Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Меркель запросила Зеленського відвідати Німеччину.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що в Німеччині запропонували нову стратегію по Донбасу.